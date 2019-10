Gemeenteraadslid parkeert fout uit protest tegen maandelijkse autovrije zondag Peter Lanssens

11 oktober 2019

09u34 42 Kortrijk Een tegenstander van de maandelijkse autovrije zondag - die er al dan niet komt -, maakte vrijdagmorgen zijn standpunt wel heel duidelijk. Hij parkeerde zijn zwarte Skoda namelijk fout op de binnenkoer van het historisch stadhuis. Die tegenstander blijkt nu gemeenteraadslid Jan Deweer (Vlaams Belang) te zijn.

Vlaams Belang is met een campagne bezig. Om Kortrijkzanen op te roepen om tussen maandag 14 en zondag 20 oktober ‘nee’ te stemmen tijdens het digitaal referendum over een al dan niet maandelijkse autovrije zondag in de fietszone, deelden ze stickers met de boodschap ‘stop auto-pesten’ uit. Gemeenteraadslid Jan Deweer maakte zijn standpunt wel heel duidelijk. Hij parkeerde met opzet zijn auto fout op de binnenkoer van het historisch stadhuis. Ondertussen heeft hij zijn auto alweer verplaatst.