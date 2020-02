Gemeenteraadslid bezondigt zich aan partnergeweld LSI

23 februari 2020

15u33

Bron: LSI 0 Kortrijk Een Kortrijks gemeenteraadslid heeft zich vrijdagavond bezondigd aan partnergeweld tegen zijn echtgenote. Dat is door verschillende bronnen bevestigd.

Vrijdagavond moest de politie rond 23u na een hoogoplopende ruzie tussen het koppel tussenkomen nadat verontruste buren hadden gebeld. “En dat was niet voor het eerst”, klinkt het bij de buren. “De discussie ontstond toen hij laat thuis kwam”, bevestigt een verontwaardigde kennis. “Hij greep zijn echtgenote bij de nek en gooide haar tegen een raam. De vrouw is één week arbeidsongeschikt en moest in het ziekenhuis worden verzorgd. Dit is al de derde keer. Dit kan niet langer door de beugel. Er is al langer sprake van mondelinge en fysieke agressie. Dit mag niet in de doofpot worden gestopt.” De vrouw verblijft voorlopig bij haar ouders. De man was voorlopig niet voor commentaar bereikbaar.