Gemeenteraad zwaait CD&V-iconen Christine Depuydt en Alain Cnudde uit: “Stop met ruziemaken” Peter Lanssens

09 september 2019

20u41 0 Kortrijk De gemeenteraad nam maandagavond uitgebreid de tijd om CD&V-iconen Christine Depuydt en Alain Cnudde uit te zwaaien. Stefaan De Clerck gaf verstek. Fractieleider Hannelore Vanhoenacker had het over ‘iconen’ en ‘kleppers’. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) stelt voor om Stefaan De Clerck als ereburgemeester en Christine Depuydt en Alain Cnudde als ereschepenen voor te dragen.

Gewezen schepen van Cultuur Christine Depuydt had een duidelijk boodschap voor de politici, als afscheid: “Stop met ruziemaken. Voer toekomstgerichte debatten en blijf aan de lange termijn denken. We geven ons mandaat niet op. We geven ons mandaat door en nemen zelf onze vrijheid terug.” Gewezen schepen van Financiën Alain Cnudde had een gelijkaardige boodschap: “Ga voor wederzijds respect en inhoud en voor het Kortrijk van vandaag en de toekomst. Hou de liefde voor Kortrijk in gedachten”, aldus de ‘George Clooney’ van het schepencollege destijds. Beiden dankten ook de medewerkers van de stad: “Politici komen, politici gaan, maar de ambtenaren blijven bestaan. We mogen met zijn allen trots zijn op de stadsmedewerkers.”

Drie nieuwkomers

Stefaan De Clerck gaf verstek in de raad. Niet omdat hij niet wilde komen. Maar wel omdat hij zijn handen momenteel vol heeft als voorzitter van Proximus, waar topvrouw Dominique Leroy vertrekt en er dringend een nieuwe CEO gezocht moet worden. Alain Cnudde en Christine Depuydt kregen als afscheid het boek ’40 jaar persfotografie’ van Patrick Holderbeke, een bos bloemen en een fles wijn. De drie CD&V-iconen worden in de raad in het kader van verjonging en vernieuwing binnen de oppositiepartij opgevolgd door Benjamin Vandorpe, Mia Cattebeke en Carol Leleu. De nieuwkomers legden maandag allen de eed af als nieuwe gemeenteraadsleden.