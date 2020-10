Gemeenteraad met 41 raadsleden mag niet in zaal Depart, concert met 400 man wel: “Lokale democratie ondergeschikt aan andere zaken“ Peter Lanssens

12 oktober 2020

21u29 0 Kortrijk Een opmerkelijk filmpje op sociale media, Een opmerkelijk filmpje op sociale media, waarop te zien is hoe vierhonderd mensen vrijdagavond net voor aanvang van een concert in zaal Depart wel heel dicht bij elkaar zaten , blijft de gemoederen bedaren. Want een gemeenteraad met 41 raadsleden, die onderling meer dan genoeg afstand van elkaar houden, kan niet in diezelfde zaal. “De lokale democratie is ondergeschikt aan andere zaken”, stelde Wouter Vermeersch, fractieleider van Vlaams Belang, tijdens de digitale raad maandagavond. “Laat ons geen appels met peren vergelijken”, benadrukte burgermoeder Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

Een concert met 400 aanwezigen is oké, maar een gemeenteraad met 41 raadsleden niet, in zaal Depart op het Mandelaplein. Vlaams Belang vraagt zich af waarom en vroeg maandagavond tekst en uitleg, op de digitale raad. Ook Groen vindt dat er niet lichtzinnig mag omgegaan worden met het ‘hoogste orgaan waar aan politiek gedaan wordt’. “Het is moeilijk om ons werk goed te doen, online”, zegt raadslid Matti Vandemaele (Groen). “We vinden het niet correct dat het stadsbestuur dit eenzijdig beslist en vragen om weer fysiek samen te komen.”

Je mag geen appels met peren vergelijken. Een concert is een cultureel event. Een gemeenteraad is een werksituatie. Waarbij telewerk weer de norm is. waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester)

Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe: “De coronacijfers gaan absoluut de slechte kant uit. We handelen daarom in het belang van ieders gezondheid, niét omdat we geen respect hebben voor de democratie. Je mag ook geen appels met peren vergelijken. Een concert is een cultureel evenement. Een gemeenteraad is een werksituatie. Waarbij telewerk weer de norm is. We zijn niet de enige stad die een digitale gemeenteraad oplegt. Ook Gent gebruikt het platform Microsoft Teams om de gemeenteraad digitaal te houden. En in Koksijde en De Panne zijn de gemeenteraden zelfs tijdelijk afgelast.”

Met andere woorden: het stadsbestuur lust dus liever appels dan peren. En ondertussen zit de oppositie met de gebakken peren. Fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang)

Dat antwoord sust de oppositie niet. “De aangehaalde argumenten kloppen niet. Want een gemeenteraad is geen bron van besmettingen”, stelde raadslid Matti Vandemaele (Groen). “Met andere woorden: het stadsbestuur lust dus liever appels (het concert, red.) dan peren (de gemeenteraad, red.). En ondertussen zit de oppositie met de gebakken peren”, reageerde Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Het is trouwens niet de bedoeling dat gemeenteraden zomaar afgelast worden. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).”

Dat laatste klopt niet volgens schepen Philippe De Coene (sp.a), lid van het dagelijks bestuur van de VVSG: “De VVSG vraagt steden en gemeenten om daar zelf over te beslissen”, aldus De Coene. Vlaams Belang stemde tegen de politieverordening van de burgemeester om de raad digitaal te houden. Groen en CD&V onthielden zich. Team Burgemeester, sp.a en N-VA stemden voor.