Gemeenteraad komt voor het eerst in drie maanden opnieuw fysiek samen

Joyce Mesdag

06 juli 2020

19u58 0 Kortrijk Vanavond, maandagavond, vindt in de Budafabriek in Kortrijk voor het eerst sinds drie maanden ‘coronaonderbreking’ opnieuw een eerst fysieke gemeenteraad plaats.

In de vaste raadszaal in het gemeentehuis kon de gemeenteraad niet doorgaan omdat de afstand van 1,5m tussen de verschillende raadsleden er niet gegarandeerd kan worden. Evenementenhal Depart was het alternatief dat bovenaan de lijst stond, maar aangezien daar deze week kampjes worden georganiseerd, trok de hele gemeenteraadkaravaan naar de Budafabriek.

De akoestiek bleek er niet zo ideaal, maar technisch verliep alles er vlot.

“De sfeer op een livegemeenteraad is toch nog net iets anders dan op een digitale gemeenteraad”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Je kan live ook meer inspelen op de gelaatsuitdrukkingen van de andere gemeenteraadsleden. Het is gewoon gemakkelijker debatteren live dan via de pc.”

“Je voelt veel beter wat er leeft”, zegt voorzitter Tiene Castelein. “We waren oorspronkelijk van plan om de gemeenteraad verder digitaal te organiseren tot dit najaar, maar vanuit de oppositie kwam unaniem de vraag om toch sneller terug fysiek bijeen te komen. We zijn dan ook zo snel mogelijk op die vraag ingegaan.”