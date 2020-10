Gemeenteraad heeft nieuwe voorzitter: Helga Kints volgt Tiene Castelein op Peter Lanssens

02 oktober 2020

13u17 2 Kortrijk Helga Kints (47) volgt Tiene Castelein (41) op als voorzitter van de gemeenteraad in Kortrijk, vanaf de zitting van maandag 12 oktober. Tiene Castelein, die begin dit jaar van dochtertje Mira beviel en met Gust al een flinke zoon heeft, wil meer tijd met haar gezin doorbrengen. Team Burgemeester verlaten doet ze wel niet. Ze blijft gemeenteraadslid binnen die fractie.

Volgende stoelendans bij Team Burgemeester, nadat Vincent Van Quickenborne zijn burgemeesterssjerp aan Ruth Vandenberghe overdroeg. “De voorzitterswissel staat er wel los van”, verduidelijkt Ruth Vandenberghe.

Tiene Castelein, sinds begin 2019 voorzitter van de gemeenteraad, zet een stap terug. De combinatie van én haar job als advocaat-vennoot bij Bonus Advocaten én het voorzitterschap én het gezinsleven begint te zwaar door te wegen. “Want voorzitter zijn is niet zomaar een protocollaire functie”, zegt Tiene Castelein, die door Ruth Vandenberghe voor haar dossierkennis en kwaliteiten als bemiddelaar geprezen wordt. “Zo moet je naast het modereren van de raad ook veel mailverkeer opvolgen, samenzitten met fractieleiders, naar overlegmomenten in het stadhuis en notariële akten ondertekenen. Ik heb het graag gedaan en ik heb mij altijd voor de volle honderd procent ingezet. Maar het is niet langer te combineren. En half werk is niet aan mij besteed.”

Helga Kints is binnen Team Burgemeester unaniem verkozen om Tiene Castelein op te volgen. “Helga is heel gemotiveerd, een harde werker, zeer constructief en positief ingesteld, ook zij zal een goeie bemiddelaar zijn”, zegt Ruth Vandenberghe. Helga Kints is niet aan haar proefstuk toe. Ze bemachtigde met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een zitje in de raad, dankzij 1.442 voorkeurstemmen, en zetelde ook al in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (OCMW). “Ik wist in 2018 al dat ik niet langer aan de zijlijn wou blijven staan. Ik ben nu klaar om een nog actievere rol te gaan spelen in het bestuur van onze stad. Ik zal altijd klare wijn proberen te schenken”, lacht Helga, die ook zaakvoerster is van… wijnhandel Amphora in Bellegem. Ze is ook staflid van Open School, waar basiseducatie wordt voorzien om de geletterdheid bij volwassenen te verhogen.

“Ik ben bereikbaar, ik luister goed en ik denk graag mee. Ik weet wanneer ik streng moet zijn en wanneer ik water bij de wijn moet doen”, besluit Helga Kints. Ze zal op haar eerste raad als voorzitter een cadeautje voor alle raadsleden meehebben. We kunnen al een beetje raden wat precies... Proost!

Tot slot nog dit: op maandag 5 oktober stelt Team Burgemeester een nieuwe schepen voor. Dat is nodig om Ruth Vandenberghe te vervangen, die nu waarnemend burgemeester is. De namen die circuleren zijn die van raadslid Stephanie Demeyer uit Bissegem en raadslid en fractieleider Wouter Allijns uit Bellegem.