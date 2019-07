Gemeenteraad gepasseerd voor eerste vraag referendum, maar in de toekomst wordt raad wél betrokken Joyce Mesdag

02 juli 2019

14u27 0 Kortrijk De vragen die de komende jaren aan de inwoners van Kortrijk voorgelegd worden in de referenda, zullen de gemeenteraad eerst passeren. Dat blijkt uit een antwoord van burgemeester Vincent Van Quickenborne op de gemeenteraadszitting maandag.

Enkele weken geleden raakte bekend dat het stadsbestuur elk jaar in oktober via een referendum de mening van de bevolking wil vragen over één of meerdere stellingen. Het eerste referendum staat al in oktober gepland, en daarin zal het stadsbestuur de inwoners vragen of ze elke maand een autoloze zondag willen.

Het reglement daarvoor kwam ter stemming voor op de gemeenteraadszitting maandagavond, en de oppositie bleek onder meer niet te spreken over het feit dat de vraag die gesteld wordt in oktober, niet eens aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

“Het is wel degelijk de bedoeling om dat in de toekomst te doen”, zegt Van Quickenborne. “Maar nu hebben we dat uit tijdsdruk niet kunnen doen. Als we dat referendum in oktober al willen organiseren, moeten we daar nu al mee kunnen starten. Meer dan 50.000 mensen zullen hun mening kunnen geven, daar kruipt echt heel wat organisatiewerk in. Bovendien is het echt de bedoeling dat de politieke partijen campagne voeren rond hun standpunt, in aanloop naar dat referendum.”

Mensen zullen kunnen stemmen via een pc en een eigen unieke code. “We gaan ervoor zorgen dat die dag ook de bibs open zijn, de wijkcentra, enz. zodat zelfs de mensen die geen eigen pc hebben, aan het referendum kunnen deelnemen. Het is voor ons meteen ook een unieke gelegenheid om meteen ook naar het mobiliteitsgedrag van onze bevolking te vragen, waarvoor ze de fiets gebruiken, waarvoor de auto, enz. En ook wat ze van de fietszone vinden.”

Van zodra minstens 2000 mensen deelnemen aan het referendum is de uitslag bindend. “Maar wij staan zelf achter die autoloze zondagen, dus het zal nooit zijn dat we ‘verplicht’ worden iets te doen waar we niet achter staan. Dat we dan uiteindelijk een beslissing kunnen nemen dat gedragen wordt door de bevolking, is net een goeie zaak.”

Voor de komende referenda zullen de vragen dus via de gemeenteraad passeren. “Burgers zullen voorstellen kunnen doen, net als gemeenteraadsleden, en de gemeenteraad zal zich dan kunnen uitspreken over de voorstellen die binnen kwamen.”