Gella Vandecaveye en Eli Iserbyt promoten steunactie voor G-sport

Kortrijk

Ex-judoka Gella Vandecaveye en veldrijder Eli Iserbyt scharen zich als ambassadeurs achter een steunactie voor de G-sport in West-Vlaanderen. Ze lanceerden woensdag de website geefeeneuro.be waarbij op een gemakkelijke manier 1 euro (of meer) gedoneerd kan worden voor G-sportclubs in West-Vlaanderen die het door de coronacrisis moeilijk hebben.