Gella en Eli achter steunactie voor G-sport in coronatijden LSI

27 mei 2020

18u02

Bron: LSI 0 Kortrijk Ex-judoka Gella Vandecaveye en veldrijder Eli Iserbyt scharen zich als ambassadeurs achter een steunactie voor de G-sport in West-Vlaanderen. Ze lanceerden woensdag de website geefeeneuro.be waarbij op een gemakkelijke manier 1 euro (of meer) gedoneerd kan worden voor G-sportclubs in West-Vlaanderen die het door de coronacrisis moeilijk hebben.

“Net zoals bij andere sportclubs hebben ook G-sportclubs door de coronacrisis minder inkomsten via sponsoring”, legt initiatiefnemer Dave Vanhoutte uit. “Daarnaast zijn ook evenementen om geld in te zamelen, afgelast. Terwijl de kosten door de coronacrisis oplopen voor handgel, mondmaskers, handschoenen,…”

Daarom de lancering van een online campagne ‘Hart voor G-sport’. West-Vlaamse G-sportclubs voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen zich op de site aanmelden en worden dan opgenomen om in de giften om te delen. Doneren kan makkelijk door op de website geefeeneuro.be de Payconiq QR-code in te scannen. Automatisch wordt dan 1 euro gedoneerd. Meer doneren kan ook. “We dragen kinderen en jongeren, vooral met een beperking, een warm hart toe”, aldus Eli en Gella. “Zij worden vaak als eersten vergeten terwijl sport zeer goed is voor hun integratie en ontwikkeling.” Het initiatief komt uit Nederland, waar G-sport al verder ontwikkeld is, overgewaaid. Omdat iedereen het door de coronacrisis moeilijk(er) heeft, wordt het gevraagde bedrag met 1 euro bewust heel laag gehouden. “Maar een klein gebaar kan een groot verschil maken”, besluit Dave.