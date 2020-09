Gekende Sunset Bowling failliet, gebouw krijgt herbestemming VHS

10 september 2020

18u37 19 Kortrijk De ondernemingsrechtbank heeft het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Bowling Sunset Invest, het bedrijf dat de gelijknamige gekende bowtingzaak exploiteerde langs de Brugsesteenweg in Kortrijk. Een mix van factoren, waaronder het coronavirus, leidde tot het faillissement.

Bowling Sunset is een naam als een klok in het uitgaanswereldje van de Kortrijkse regio. Op de plek waar vroeger een garagebedrijf gevestigd was, werd vele jaren gebowld maar genoten klanten ook vaak van een maaltijd op de steengrill. Generaties passeerden er de revue. Toch raakte de uitbating in de problemen.

Torenhoge kosten

“De huurprijs van het gebouw was bijzonder hoog, net als de energiekosten”, weet curator Ivan Lietaer. “Dat woog zwaar op de bedrijfsresultaten. Daarbovenop kwam ook nog eens de coronacrisis. Die was zeker niet allesbepalend maar anderzijds ook geen voordeel voor de zaak. Sedert het begin van de lockdown is Sunset Bowling maar enkele dagen meer open geweest. Ook het feit dat er in Kortrijk nog twee andere bowlingzaken zijn, zette druk op de resultaten.” Het gebouw uit 1963 straalt momenteel wat tristesse uit. Naar verluidt, is er al een nieuwe bestemming voor het gebouw, weliswaar zonder publiek karakter. Een private ondernemer zou er zijn intrek nemen.