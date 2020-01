Gekantelde vrachtwagen verspert ‘t Ei in Kortrijk, zware verkeershinder LSI

15 januari 2020

07u00

Bron: LSI 0 Kortrijk De aansluiting van de Kortrijkse ring R8 naar de verkeerswisselaar ’t Ei in Kortrijk is sinds 4.45 uur woensdagochtend volledig afgesloten. Oorzaak is een gekantelde vrachtwagen die de volledige afrit verspert. De federale wegpolitie vraagt de omgeving van Kortrijk-Zuid te vermijden omdat zware verkeershinder tijdens de ochtendspits wordt verwacht.

In de bocht van de R8 naar ’t Ei zorgde een combinatie van een windstoot met een te hoge snelheid er voor dat de trekker met de frigo-oplegger van het Ieperse transportbedrijf Sitra aan het kantelen ging. Het gevaarte schoof enkele meters over de betonnen vangrails en veegde alle verkeersborden langs de weg mee. De Russische chauffeur bleef ongedeerd maar het takelen van de vrachtwagen zal enkele uren in beslag nemen. De frigo-oplegger is geladen met zo’n 20 ton diepvriesgroenten. Die lading zal niet meer geschikt zijn voor consumptie.

Het verkeer kan de afrit van de R8 naar ’t Ei richting ’t Hoge of richting Gent niet meer nemen. Automobilisten moeten rechtdoor rijden tot aan de N50 maar dat zorgt voor lange files.