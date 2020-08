Gehaast wegens een examen: 15 dagen rijverbod én een extra examen VHS

10 augustus 2020

11u11 2 Kortrijk Een student uit Gistel die in Kortrijk meer dan dubbel zo snel reed als toegelaten, heeft een rijverbod van vijftien dagen gekregen. Hij moet ook zijn theoretisch rijexamen overdoen.

V., student aan hogeschool Vives in Kortrijk, was op 23 januari een half uur vroeger vertrokken om zeker niet te laat te zijn voor het examen dat hij om 8.30 uur moest afleggen. “Maar op de snelweg belandde hij in de file en zo kwam het dat hij zich uiteindelijk toch nog moest reppen.” In de Steenbakkersstraat in Kortrijk, bij aankomst aan de hogeschool, werd V. in de zone 30 geflitst tegen 69 kilometer per uur. Het leverde hem naast het rijverbod ook een boete van vierhonderd euro op. Omdat hij bovendien nog geen drie jaar zijn rijbewijs heeft, moet de jongeman - jarig op de dag van het vonnis - ook opnieuw slagen voor zijn theoretisch rijexamen.