Geen zomercarnaval in Kortrijk in 2020 Peter Lanssens

17 april 2020

07u35 0 Kortrijk Het zomercarnaval stak in 2018 dankzij een nieuw team van jonge organisatoren weer de kop op na een onderbreking van drie jaar. Vorig jaar, op zaterdag 17 augustus, was door het minder goeie weer geen hoogvlieger met enkele honderden toeschouwers. De volgende editie op zaterdag 15 augustus 2020 is geannuleerd.

“Er is dit jaar geen zomercarnaval, op en rond het Schouwburgplein”, zegt bestuurslid Jurgen Masquelin. “Omdat onze vereniging momenteel een beperkt budget heeft, deels door het slechte weer van vorig jaar, is het risico te groot om al kosten te maken. Om vervolgens door de coronacrisis rood licht te krijgen om op te starten. Dat zou meteen het definitieve einde van het zomercarnaval betekenen en dat willen we niet. Het zijn trouwens ook onzekere tijden op het vlak van sponsoring. Vandaar de beslissing om een sabbatjaar in te lassen. We beloven dat we in 2021 dan weer voor een nieuwe editie van het zomercarnaval gaan”, zegt Jurgen Masquelin, die ook bestuurslid is van de wielerwedstrijd Konvert Kortrijk Koerse. “We blijven hopen dat Kortrijk Koerse overeind blijft, op vrijdag 21 augustus”, besluit Jurgen Masquelin.