Geen Winter Wonderland, wel Kerst op ’t Schouwburg Peter Lanssens

30 september 2019

16u59 0 Kortrijk Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en Kelly Libaers van Siba Events hebben een naam voor de kerstmarkt op het Schouwburgplein. Dat wordt toch niet Winter Wonderland, maar wel Kerst op ’t Schouwburg. Een bewuste keuze. Een deel van de Kortrijkzanen vroeg zich af waarom de link met Kerstmis er niet echt was. Wat volgens sommige inwoners inging tegen onze eigenheid en traditie.

“We grijpen net daarom ook in, met de naam Kerst op ’t Schouwburg”, zegt Dieter De Clercq. “Want Kerst is er voor iedereen. Onze activiteit omhelst ook de kerstperiode tijdens Winter in Kortrijk. En we verwijzen zo op een subtiele manier naar de naam kerstmarkt van voorheen. We kregen wel wat hints en tips over welke naam we moesten kiezen voor ons evenement. Maar we hebben finaal zelf de knoop doorgehakt”, aldus Dieter De Clercq.

Infomoment

Siba Events is zoals bekend de nieuwe uitbater van Kerst op ’t Schouwburg, met 35 chalets op het Schouwburgplein. Er zal meer op beleving ingezet worden. Kerst op ‘t Schouwburg van 7 tot en met 29 december wordt transparant overdekt om gewapend te zijn tegen slecht weer, een parcours leidt naar een centraal belevingsplein met animatie, er komt uniforme muziek enzomeer. Wie wil deelnemen als particulier, met een vereniging of met het werk aan Kerst op ‘t Schouwburg, is welkom op maandag 7 oktober tussen 19.30 en 22 uur in Café 56 in de Reynaertstraat. Je kan er dan met al je vragen terecht. En de uitbaters vrijblijvend ontmoeten.