Geen verkeer in Gezellestraat door afbraakwerken Peter Lanssens

07 januari 2020

De firma VMW Construct uit Knokke-Heist werkt tot en met vrijdag 17 januari in de Guido Gezellestraat in Kortrijk. Het betreft afbraakwerken, die deze week gestart zijn. Om de veiligheid te garanderen, is de Guido Gezellestraat tijdens die periode dicht voor het verkeer. Ook voetgangers en fietsers kunnen niet door. Er is een lokale omleiding uitgewerkt via de Kontventstraat en de Handboogstraat, aan de verlaagde Leieboorden.