Geen uitbreiding van betalend dagparkeren in Kortrijk, dankzij petities met samen 1.500 handtekeningen Peter Lanssens

06 mei 2020

12u02 2 Kortrijk De bijna drie maanden geleden opgestarte petities tegen een voorstel om betalend dagparkeren uit te breiden in de wijken Sint-Elisabeth, Blauwe Poort en Drie Hofsteden en nabij het Astridpark hebben hun effect niet gemist. Het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) voert geen wijzigingen door. “We laten alles zoals het is”, laten schepen van Mobiliteit en Parko-voorzitter Axel Weydts (sp.a) en Parko-directeur Jean-Paul Vandewinckele in bewonersbrieven weten, die deze week bij de betrokken buurtbewoners gebust zijn. Ook belangrijk: op plaatsen waar wél betalend straatparkeren van kracht is in Groot-Kortrijk, moet je vanaf maandag 11 mei opnieuw betalen.

Het betalend dagparkeren voor niet-bewoners (KOR2) wordt ondanks een soms hoge parkeerdruk niet uitgebreid in enkele woonwijken in Kortrijk. Jean-Philippe Vrijghem (19) uit de Sint-Denijsestraat ging met een petitie rond in Sint-Elisabeth, Blauwe Poort en Drie Hofsteden en liet ook een online versie circuleren. In een KOR2-zone koop je van maandag tot en met zaterdag telkens van 9 tot 19 uur een parkeerticket, voor een maximumbedrag van 4 euro. Het eerste uur is gratis, met een ticket. Bewoners hebben recht op een bewonersvergunning om onbeperkt te parkeren in de bewonerszone. Een eerste vergunning is gratis.

Het voelt goed dat er naar bewoners geluisterd wordt. Zo zie je dat we als bewoners samen iets kunnen bereiken. Ik ben blij dat het niet uitgevoerd wordt. Verandering is niet altijd verbetering. Jean-Philippe Vrijghem

“Maar voor gezinnen met een tweede wagen is zo’n vergunning een extra kost”, zei Jean-Philippe Vrijghem hier eerder over. “Het is ook voor handelszaken niet goed. Je parkeert het eerste uur gratis, maar je bent in een uur niet buiten bij bijvoorbeeld de kapper of voor wie zijn nagels laat doen. En mensen die iemand bezoeken, zijn meestal ook niet buiten in een uur. Ik heb hier met overtuiging door wind en regen 1.400 handtekeningen voor verzameld. Het voelt goed dat er naar bewoners geluisterd wordt. Zo zie je dat we als Kortrijkzanen samen iets kunnen bereiken. Ik ben blij dat het niet uitgevoerd wordt. Verandering is niet altijd verbetering.”

Brugsesteenweg

Er wordt concreet geen betalend dagparkeren voor niet-bewoners (KOR2) ingevoerd in de Sint-Denijsestraat tussen de Wagenmakersstraat en de Elfde-novemberlaan, de Elfde-novemberlaan tussen de Sint-Denijsestraat en de Gillonlaan, de Hortensialaan, de Danneelstraat, de Devaerelaan, de Gillonlaan tussen de Ten Akkerdreef en de Peelstraat, de Camerlyncklaan, de Bossuytstraat, de Oudenaardsesteenweg tussen de Zwevegemsestraat en de Verriestlaan, de Elfde-julilaan, de Verriestlaan, de Kerkweg en de de Jaegerelaan tussen de Verriestlaan en de Lode de Boningelaan. En dat omdat er niet voldoende draagvlak voor is.

Er wordt ook geen betalend dagparkeren voor niet-bewoners ingevoerd nabij het Astridpark. Daar omvatte het voorstel de Koningin Elisabethlaan en het deel van de Brugsesteenweg tussen de Burgemeester Vercruysselaan en Roterijstraat. Ook daar ging er een petitie rond, goed voor 100 handtekeningen. Die petitie was een initiatief van Jürgen Vandamme in de Brugsesteenweg. “Met plezier gedaan, dank aan alle buren”, laat Jürgen Vandamme op Facebook weten. Ook daar lieten de stad Kortrijk en Parko nu bewonersbrieven met uitleg bussen.

Parkeerwachters

Op plaatsen waar er wél (al lang) betalend straatparkeren is in Kortrijk en deelgemeenten, moet er vanaf maandag 11 mei weer betaald worden, nu we stilaan wakker worden na een wekenlange lockdown, in coronatijden. De parkeerwachters van Parko trekken dus weer de straat op, om te controleren. Er is wel eerst minstens een week een gedoogperiode met flyers, zodat de mensen niet verrast worden. Parkeren achter slagboom blijft uiteraard ook betalend. Daar werd niets aan veranderd, tijdens de lockdown.