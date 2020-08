Geen Tinekesfeesten, wél ontbijtpakketten en unieke Tinekesvlaggen Peter Lanssens

28 augustus 2020

11u42 0 Kortrijk Er zijn in Heule geen Tinekesfeesten tijdens het tweede weekend van september, door de coronacrisis. Toch laten de organisatoren van zich horen. Ze roepen de Heulenaars op om de straten op te fleuren met Tinekesvlaggen. En wie dat wil, kan op zondag 13 september een ontbijtpakket aan huis laten brengen of ophalen om thuis te genieten, met je bubbel.

De unieke Tinekesvlag is een pronkstuk van 90 op 150 centimeter, dat je ook de komende jaren kan blijven gebruiken om straten op de fleuren in de aanloop naar en tijdens het Tinekesweekend. Wie een ontbijtpakket bestelt, zal er allerlei lokale producten van Heulse handelaars in ontdekken. Er is ook een speciaal kidspakket.

Je kan het ontbijtpakket op het gewenste uur enkel in Heule aan huis laten bezorgen of ophalen in OC Molenheem of in OC De Vonke. “We hopen om de mensen zo toch een klein Tinekesgevoel te geven. En we kijken al uit naar volgend jaar, waar we hopelijk de Tinekesfeesten in haar normale vorm kunnen houden”, zeggen de organisatoren. Een Tinekesvlag en/of ontbijtpakket bestellen kan tot dinsdag 1 september. Alle info staat op de site van de Tinekesfeesten: klik hier.