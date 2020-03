Geen tijd verliezen bij anderstaligen die mogelijk besmet zijn met coronavirus? Ambulancier Bouzid (37) ontwerpt speciale vragenlijst Peter Lanssens

26 maart 2020

08u48 20 Kortrijk Ernstig zieke mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus en die het Nederlands niet machtig zijn of zich niet goed kunnen uiten, bemoeilijken het werk van ambulanciers en zorgverleners in de spoeddiensten van ziekenhuizen. Ambulancier Bouzid Lghazouani (37) lanceert daarom een eenvoudig opgestelde vragenlijst, die je vooraf kan invullen. “Om geen kostbare tijd meer te verliezen”, zegt de man.

Roeselarenaar Bouzid Lghazouani is ambulancier voor de spoeddiensten van de ziekenhuizen AZ Groeninge in Kortrijk en AZ Delta in Roeselare en werkt ook bij ambulance First Care in Ieper. Hij bemant als vrijwilliger verder regelmatig de ziekenwagen bij de dienst 112 Avelgem. “Veel ernstig zieke mensen die naar een spoeddienst komen of opgehaald worden door een ambulance, zijn het Nederlands niet machtig”, stelt hij vast. “Wat de communicatie enorm bemoeilijkt. Hierdoor gaat er veel te veel tijd verloren om bijvoorbeeld te weten te komen wat een patiënt precies voelt en welke informatie hij of zij zelf wil of nodig heeft. Die problemen zetten zich met het coronavirus extra door. Want de familie mag niet mee in de ziekenwagen en mag de patiënt ook niet bezoeken in het ziekenhuis. Terecht, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”

De vragenlijst is er trouwens niet alleen voor mensen die het Nederlands niet machtig zijn. Zo denk ik bijvoorbeeld ook aan oudere mensen die moeite hebben om correcte info over te brengen, mensen met een beperking, of gewoon mensen die in paniek zijn Ambulancier Bouzid Lghazouani

Vooraf invullen

De ambulancier lanceert nu een soort Covid-19-vragenlijst. Daarin kan je onder meer meegeven welke symptomen je hebt, hoelang al, of er sprake is van koorts, of er andere ziektes meespelen, of je al medicatie neemt, of je een allergie hebt, enzovoort. “Je kan die vragenlijst al grotendeels op voorhand invullen, nog voor er sprake is van ziek zijn”, legt Bouzid Lghazouani uit.

Eenvoudig

“Laat het invullen door iemand die Nederlands kent en jou echt begrijpt. En leg de lijst daarna thuis op een makkelijk te vinden plaats, om klaar te zijn als je ziek wordt. Dan kan je die lijst samen met je identiteitskaart aan een hulpverlener overhandigen. Het kan in een acute situatie een wereld van verschil maken. En het geeft ons de kans om een patiënt meteen te helpen, ondanks de taalbarrière of andere communicatieve problemen. De vragenlijst is eenvoudig opgesteld en kan door en voor een breed publiek ingevuld worden. Dus zeker niet alleen voor mensen die het Nederlands niet machtig zijn.”

Beperking

“Zo denk ik bijvoorbeeld ook aan oudere mensen die moeite hebben om correcte info over te brengen, mensen met een beperking en mensen met een bijzondere psychische gemoedstoestand. En soms zijn patiënten en hun omgeving zo in paniek, dat je niet meteen alle juiste info krijgt. Ook hier kan een vooraf ingevulde fiche soelaas bieden. Hou altijd rekening met de coronamaatregelen, zoals social distancing, bij het invullen van de fiche. Zo kan je de lijst vooraf correct invullen door het te bespreken via bijvoorbeeld WhatsApp of Skype. Gooi daarna de lijst in de brievenbus van de persoon in kwestie.

De lijst staat hieronder. Vul in wat je al kan of laat ze invullen en leg ze klaar, thuis. Kan van pas komen, mocht u ziek worden de komende dagen/weken.

