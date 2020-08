Geen SUV’s en quads meer welkom in Geitenbergstraat Peter Lanssens

28 augustus 2020

17u45 0 Kortrijk Er zijn voortaan enkel nog landbouwvoertuigen en lichte tweewielers welkom op de onverharde Geitenbergstraat in Kooigem. Dat is beslist in het schepencollege van Kortrijk, om een halt toe te roepen aan toenemend recreatief gebruik van de weg, door SUV’s en quads. En om wandelaars en fietsers zo alle ruimte te geven, want de straat ligt op een route naar de beschermde Tontekapel.

Ook de Geitenbergstraat zelf is bijzonder waardevol, want er zit onder de straat een zijweg van een oude Romeinse heirweg. Gemeenteraadslid Philippe Avijn (Groen) kaartte de kwestie een tijdje geleden in de gemeenteraad van Kortrijk aan. Er is nu wel een uitzondering verleend aan leden van de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. Zij mogen wel nog door de Geitenbergstraat rijden, met zwaar materiaal zoals telelenzen en opname-apparatuur. Er is namelijk een vogeltelpost aan de Geitenbergstraat.