Geen straf, wel fikse schadevergoeding voor klap

aan vriend na avondje stappen LSI

11 september 2019

16u22

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 20-jarige jongeman uit Harelbeke die na een avondje stappen in Kortrijk op 21 januari 2018 een vriend een klap met een signalisatiebord gaf, heeft van de Kortrijkse strafrechter geen straf gekregen. Hij moet wel ruim 5.000 euro schadevergoeding betalen. “Ik ben teleurgesteld in mezelf, gelukkig liep alles nog redelijk goed af”, besefte Tim D.

Na een avondje uit met z’n drieën bleven Tim D. en een vriend achter toen hun BOB besliste te vertrekken. Wat volgde was een discussie over de manier waarop ze thuis zouden geraken. Plots greep D. naar een signalisatiebord langs de weg en sloeg er zijn vriend mee op het hoofd. Het slachtoffer bleef bewusteloos achter maar D. bekommerde zich niet verder over hem. “Dat zal nooit meer gebeuren. Sindsdien drink ik geen alcohol meer. Mocht ik de klok kunnen terugdraaien…”, klonk het bij Tim D. Passanten zagen het bewusteloze slachtoffer liggen en konden de hulpdiensten snel verwittigen. Camera’s in de Kortrijkse binnenstad registreerden het hele voorval. D. heeft veel spijt en betaalde ook al een groot deel van de schadevergoeding.