Geen straf voor drugs op parking hotel voor feestplannen LSI

22 april 2020

08u55

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 20-jarige jongeman uit Ingelmunster heeft van de rechter in Kortrijk geen straf gekregen omdat hij op de parking van het D-Hotel in Marke (Kortrijk) met cocaïne en ketamine werd betrapt. Het was meteen het einde van de plannen van drie jongeren om een weekendje te chillen en met drugs als brandstof te fuiven.

Het was de receptioniste van het D-Hotel die op 13 oktober 2019 de politie alarmeerde toen ze op de parking verdachte handelingen opmerkte. Twee automobilisten kropen bij elkaar in één wagen. Controle maakte duidelijk dat er net drugs was overhandigd. In de auto bleek 22 gram cocaïne en 132 gram ketamine te zitten. Genoeg om een weekendje in het hotel te chillen en in Brugge en Knokke te gaan fuiven, zo verklaarde K.D. achteraf. Zijn dealer koos het hazenpad. Hij vroeg de rechter er zonder straf vanaf te kunnen komen omdat hij nog student is. Hij toonde zich wel bereid voorwaarden te volgen en van de drugs af te blijven. De rechter ging daar op in en legde hem inderdaad wel enkele voorwaarden op.