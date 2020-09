Geen stoet der togati in hartje Kortrijk, wel op campus Kulak: “Mondmaskers op en handen ontsmetten” Peter Lanssens

22 september 2020

16u59 0 Kortrijk De officiële start van het nieuwe academiejaar van de universiteit Kulak gaat in Kortrijk al jaren hand in hand met een stoet der professorale togati, van het stadhuis naar de stadsschouwburg. Die kan dit jaar niet doorgaan, door corona. Toch viel de stoet der togati niet helemaal weg op 22 september. Er was dinsdagnamiddag een beleidsstoet op de campus van de Kulak zelf, op ‘t Hoge, waarbij ook de proffen niet aan de coronamaatregelen ontsnapten: mondmaskers op en handen ontsmetten. Het leverde historische beelden op.

De beleidsstoet ging via de centrale gang Spina naar de Stijn Streuvels aula, met 280 plaatsen het grootste auditorium van de universiteit. Er was in die aula een officiële openingszitting. Feestelijk ook, onder meer dankzij muzikale intermezzo’s van zanger Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal.

Omdat niet iedereen het ter plaatse bij kon wonen werd de zitting live naar enkele aula’s binnen en buiten Kortrijk gestreamd. Je kon ook op sociale media volgen. En in openlucht op Kulak Weide, waar vele tientallen studenten het in strandstoelen coronaproof op groot scherm zagen.

“We gaan voor een echt campusgevoel, ook in tijden van corona”, zegt rector Piet Desmet. “Zo hebben we in de Kulak nu 380 extra stoelen, verspreid over de campus. Voor wie tijdens de les niet in een aula kan zitten, wegens te weinig plaats daar. Zelfs onze bib is omgebouwd, om er stoelen te kunnen plaatsen, waarop je de les online volgt, maar toch nog op de campus zelf. Ik blijf wel hout vasthouden voor het verdere verloop van het academiejaar. Maar onze studenten zijn verantwoordelijke jonge mensen.”