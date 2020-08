Geen Rollofeesten begin september: “Het veiligst voor iedereen” Peter Lanssens

03 augustus 2020

13u35 4 Kortrijk Rollie’s Rollofeesten zijn geannuleerd. Ze vonden normaal plaats op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Rollegem. Evenementen kunnen in tijden van corona plaatsvinden met maximum 200 personen buiten. “Maar om uit de kosten te raken, zou elke bezoeker dan 120 euro moeten uitgeven op de Rollofeesten, wat natuurlijk niet haalbaar en werkbaar is”, zegt Mickel Schepens, voorzitter van de Rollofeesten.

“Annuleren is de enige juiste beslissing. Het is het beste en het veiligste voor iedereen. We nemen de al betaalde sponsorgelden mee naar de Rollofeesten in 2021. Met een nieuw concept en hopelijk op dat moment zonder corona. Nu er dit jaar geen Rollofeesten zijn, kunnen ook de finalisten voor een nieuwe Kortrijkse belleman of -vrouw er begin september niet voorgesteld worden. De stad bekijkt nog hoe ze dat zal oplossen”, besluit Mickel Schepens.