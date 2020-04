Geen positieve Covid-19-testen in woonzorgcentrum Sint-Carolus: “Grote dosis geluk” Peter Lanssens

14 april 2020

16u09 19 Kortrijk De Weister is niet het enige Kortrijkse woonzorgcentrum zonder positieve Covid-19-besmettingen, tot nu. Ook in Sint-Carolus is dat zo. “Respect voor de inzet van onze personeelsleden, maar we pretenderen niét dat we het beter doen dan andere woonzorgcentra”, benadrukt algemeen directeur Nele Ottevaere. “Er is ook een flinke dosis geluk mee gemoeid. De noodtoestand blijft.”

Maandag raakte bekend dat niemand van de 45 bewoners van woonzorgcentrum De Weister in Aalbeke positief testte op Covid-19. Ook in woonzorgcentrum Sint-Carolus in de Groeningelaan in Kortrijk was er tot nu geen enkele positieve test bij de honderd bewoners. “En we testen zeker”, vertelt Nele Ottevaere. “Wie koorts of een luchtweginfectie heeft, wordt altijd in quarantaine gezet en getest. Ook bewoners, die na een ziekenhuisopname terugkeren naar Sint-Carolus, worden in quarantaine gezet en preventief getest. Die extra veiligheidsmaatregel bouwden we sinds de start van de coronacrisis in. Er zijn zo al tien bewoners getest. Of we niet beter meteen iedereen testen? Het gevoel is dubbel. Want het blijft toch een momentopname. Toch dringen we er ook vanuit Sint-Carolus op aan dat er snel extra testmateriaal beschikbaar is, voor àlle woonzorgcentra in ons land.”

Let op: u hoort mij nu niet beweren dat Sint-Carolus het beter doet dan andere rusthuizen. Want ook in woonzorgcentra waar er wel al positieve testen waren, doen ze hun uiterste best. Dat we als woonzorgcentrum niet zo groot zijn, speelt wellicht ook wel een rol. Algemeen directeur Nele Ottevaere

Mondmaskers

“Het belangrijkste nu is volhouden, door alle mogelijke risico’s te weren en alle coronamaatregelen te volgen. Zo dragen we een goeie handhygiëne hoog in het vaandel, terwijl onze honderd medewerkers allemaal een chirurgisch mondmasker dragen. Patrick Cokelaere, algemeen coördinator van de overkoepelende Groep Zorg H. Familie, bewoog hemel en aarde om aan mondmaskers te raken. We kunnen enkele maanden verder.”

Serieuze inspanningen

Nele Ottevaere looft de inzet, het engagement en de betrokkenheid van het personeel. “Het respect voor hen groeit elke dag. Ze leveren ook thuis, tijdens hun vrije tijd, serieuze inspanningen. Zo respecteren ze altijd de regels rond ‘social distancing’. Niemand van onze vaste personeelsleden testte al positief op Covid-19. Let op: u hoort mij nu niet beweren dat Sint-Carolus het beter doet dan andere rusthuizen. Want ook in woonzorgcentra waar er wel al positieve testen waren, doen ze hun uiterste best. We hebben gewoon ook heel veel geluk, hier in Sint-Carolus. En dat we als woonzorgcentrum niet zo groot zijn, speelt wellicht ook wel een rol.”

We leven dag per dag. Verder vooruitkijken durven we niet. Elke dag dat Covid-19 buiten de muren van ons woonzorgcentrum blijft, is een gewonnen dag. We hopen door correct te informeren ook om een beetje de onrust weg te nemen. Algemeen directeur Nele Ottevaere

Leuke attenties

De algemeen directeur liet een stand van zaken over de situatie in Sint-Carolus verspreiden, ook op Facebook. “Ik vind het in deze noodtoestand nog belangrijker om altijd correct te informeren, naar onze personeelsleden, bewoners en hun familie toe”, zegt Nele Ottevaere. “We leven dag per dag. Verder vooruitkijken durven we niet. Elke dag dat Covid-19 buiten onze muren blijft, is een gewonnen dag. We hopen met correcte info ook om een beetje de onrust weg te nemen. Ondertussen zetten we sterk op activiteiten met bewoners in. En houden we om het isolement tegen te gaan contact met de familie: via Skype, Messenger en telefonie.”

“We doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om verder goeie zorg en opvang te geven. We posten dagelijks op onze Facebookpagina. Zo volgt de buitenwereld toch een beetje mee. We bedanken iedereen voor het begrip en de leuke attenties. We benadrukken nog eens ons diep respect voor iedereen die in de zorg werkt en betuigen onze steun voor alle collega-woonzorgcentra die hun uiterste best doen om deze crisis het hoofd te bieden.”