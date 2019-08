Géén plaag van amokmakers in zwembad Weide: amper 0,023 procent op zwarte lijst In een maand tijd 8 overtreders op een totaal van goed 35.000 bezoekers Peter Lanssens

20u58 0 Kortrijk De Safe Swim Zone in het zwembad Lago Weide werpt vruchten af. Het systeem controleert de identiteitskaarten van bezoekers vanaf 12 jaar. Wie zich misdraagt in het zwembad, mag drie maanden niet binnen en krijgt een rood licht bij het inscannen van de eID. Er waren sinds de opstart een maand geleden welgeteld 8 overtreders, op een totaal van 35.000 bezoekers. Dat is 0,023 procent. “Het is dus helemaal niet zo erg, zoals sommigen beweren”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. Verwijzend naar het Vlaams Belang, die van Weide onterecht een probleembad maakt.

Bezoekers van het zwembad Lago Weide op het Mandelaplein moeten sinds een maand altijd hun identiteitskaart mee hebben, vanaf 12 jaar. Wie geen eID bij zich heeft, mag niet binnen. Wie weigert om zijn eID te laten scannen met een ID-kaartlezer, mag ook niet binnen. Volgens Lago niet om bezoekers te pesten, maar om hen net een veilig gevoel te geven. Want wie zich misdraagt in het zwembad, komt op een zwarte lijst en krijgt een toegangsverbod van drie maanden. Als amokmakers hun identiteitskaart laten inscannen aan de ingang, ziet de kassierster een rood licht. Er staan na een maand welgeteld 8 op een totaal van goed 35.000 bezoekers op die zwarte lijst. Dat is 0,023 procent. “Het is dus totaal onjuist om te zeggen dat er veel amok wordt gemaakt in het zwembad”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. “Het is dus helemaal niet zo erg zoals sommigen laten uitschijnen. Cijfers liegen niet”, aldus Elewin Werbrouck. Die zo naar het Vlaams Belang verwijst. Die partij maakte de voorbije weken met enkele leugenachtige berichten op Facebook de problemen veel groter dan ze zijn.

Het is totaal onjuist om te zeggen dat er veel amok wordt gemaakt in het zwembad. Het is helemaal niet zo erg zoals sommigen (Vlaams Belang, red.) laten uitschijnen. Cijfers liegen niet. Centrummanager Elewin Werbrouck

Cannabis, niet luisteren en stelen

De 8 mensen die nu op de zwarte lijst staan bezondigden zich de voorbije maand in groepjes aan de volgende feiten: cannabis roken op de ligweide, de redders niet willen gehoorzamen (twee keer) en het stelen van schoenen. Vier gevallen dus. Te betreuren, maar ze wegen niet door op goed 35.000 bezoekers. “Het overgrote deel van de bezoekers heeft er niets van gemerkt”, gaat Elewin Werbrouck verder. “En de dertien personen die zich misdroegen waren trouwens zeker niet allemaal vreemdelingen. Er zaten ook autochtonen bij. Bovendien: nog zwaardere incidenten zoals betastingen en aanrandingen zijn er niet in het zwembad van Lago in Kortrijk. Het valt dus allemaal erg goed mee. Dat willen we toch even duidelijk maken na alle heisa die er is geweest.”

En de weinige personen die zich wel misdroegen, waren niet allemaal vreemdelingen. Er zaten ook autochtonen bij. Centrummanager Elewin Werbrouck

Privacy

Safe Swim Zone houdt rekening met de privacy. Volgende gegevens worden geregistreerd: naam, voornaam, pasfoto, geboortedatum en nationaal nummer. Maar de kassierster krijgt bij het scannen van de eID enkel een foto en een groen of rood licht te zien. Het systeem kan ook identiteitskaarten van bezoekers uit Frankrijk aan. Gegevens belanden in een beveiligde database en worden na 72 uur automatisch verwijderd. Tenzij er overtredingen vastgesteld werden. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.