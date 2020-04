Geen normale Sinksenfeesten in Kortrijk, ook festivals Alcatraz en Kamping Kitsch geschrapt Peter Lanssens

15 april 2020

20u39 24 Kortrijk Het wordt ook in Kortrijk een stille zomer. Nu de Nationale Veiligheidsraad tot eind augustus geen massa-evenementen toelaat. Dat betekent onder meer geen normale Sinksenfeesten eind mei en geen festivals Alcatraz en Kamping Kitsch in augustus. Een harde noot om kraken.

Geen massa-evenementen tot en met eind augustus. De Nationale Veiligheidsraad is hier helder in. “Het geldt nu meteen voor de hele zomer, wat duidelijker is voor de organisatoren”, vindt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) van Kortrijk. Eerste schok: geen normale Sinksenfeesten van 29 mei tot en met 1 juni in de binnenstad. Een enorme klap, zeker voor de handelaars en horecabazen die het nu al zo zwaar te verduren hebben. “We gaan wel een alternatieve Sinksen organiseren. Een Sinksen ‘in en rond uw kot’ als het ware, maar hierover later meer. Het is nog in volle voorbereiding”, zegt Vincent Van Quickenborne.

Alcatraz en Kamping Kitsch

Ook geen Alcatraz Hard Rock & Metal Festival, van 7 tot en met 9 augustus op het terrein achter sportcampus De Lange Munte op Hoog Kortrijk. “We zijn niet verrast”, zegt Bernard De Riemacker, woordvoerder van Alcatraz. “We hebben er ook alle begrip voor, de gezondheid gaat nu boven alles. Wat niet wegneemt dat we erg ontgoocheld zijn. Een jaar van hard werken en onderhandelen met bands valt nu helemaal in het water. Een bittere pil, maar we komen zeker terug in 2021, tussen begin en midden augustus. Volgend jaar zal er wel een vaccin tegen Covid-21 zijn. We hopen dat, hoop maakt de mens sterker. We doen niet mee aan doemscenario’s.”

Het festival Kamping Kitsch, op 22 augustus op het terrein achter sportcampus De Lange Munte, is eveneens geschrapt. “Het zat er aan te komen. Maar ook wij komen terug in 2021”, zegt organisator John Noseda.

Ik verwacht een zomer zonder evenementen, want er zijn veel events die al snel meer dan duizend bezoekers lokken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Kortrijk Drumt op 20 juni, de zomerbraderie eind juni, de zomermarktjes in juli en augustus aan de Sint-Maartenskerk in Kortrijk, de Volksfeesten in Kooigem en de wielerwedstrijd Kortrijk Koerse op vrijdag 21 augustus. burgemeester Vincent Van Quickenborne

Overrompeling

Er komen hoogstwaarschijnlijk nog veel meer annuleringen aan. Afwachten wel wat de afspraken op het vlak van publiek nu precies zijn. Met andere woorden: wat is een massa-evenement en wat niet, volgens de Nationale Veiligheidsraad. Dat is nu nog onduidelijk. Maar velen gaan er van uit dat alle zomerevenementen gewoon geschrapt gaan worden. Want van zodra je toch een evenement toelaat, dreig je er meteen een overrompeling te krijgen, gezien het sowieso al magere zomeraanbod nu. En ook op een kleiner event is het naleven van de afspraken rond ‘social distancing’ heel moeilijk. “Ik verwacht een zomer zonder evenementen, want er zijn veel events die al snel meer dan duizend bezoekers lokken”, stelt Vincent Van Quickenborne.

“Ik denk bijvoorbeeld ook aan Kortrijk Drumt op 20 juni, de zomerbraderie eind juni, de zomermarktjes in juli en augustus aan de Sint-Maartenskerk in Kortrijk, de Volksfeesten in Kooigem en de wielerwedstrijd Kortrijk Koerse op vrijdag 21 augustus. We houden komende vrijdag een extra schepencollege, met het stadsbestuur. Om alles nog eens te bespreken, alles op te lijsten en hierover dan te communiceren”, aldus de burgemeester.