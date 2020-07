Geen mondmasker? Niet welkom in recyclagepark Peter Lanssens

25 juli 2020

10u06 0

Vanaf nu draag je verplicht een mondmasker in alle recyclageparken in Zuid-West-Vlaanderen. Dat besliste de welzijnsintercommunale W13. Het verplicht dragen van een mondkapje in recyclageparken geldt voor medewerkers en bezoekers. Recyclageparken worden als ‘openbare markten’ gezien. Dat motiveert de beslissing om de mondmaskerplicht in te voeren. Ook andere coronamaatregelen, zoals afstand houden, blijven gelden in recyclageparken.