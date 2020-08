Geen langere openingsuren of ‘midnight swims’ in zwembaden Weide en Abdijkaai Peter Lanssens

10 augustus 2020

10u02 0 Kortrijk Beheerder Lago wil met deze hitte niet aan de openingsuren van de Kortrijkse zwembaden sleutelen. Weide op het Mandelaplein is momenteel tot 21 uur open en Abdijkaai maar tot 19.15 uur. Dat verandert niet. Er komen voorlopig ook geen ‘midnight swims’.

De zwembaden Weide en Abdijkaai waren zondag volzet. Je moet reserveren, in tijden van corona. Vooral de bezoekers van Abdijkaai vragen zich af waarom het openluchtbad niet langer open mag. Dat stelden we zondag zelf vast. 19.15 uur is wel heel vroeg als sluitingsuur, in deze hitte. Schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is voorstander om het langer open te houden, maar dat zien ze bij Lago niet zitten.

“We zien dat latere tijdsloten tijdens de week sowieso moeilijker gevuld raken. En het lijkt ons niet opportuun om een ‘midnight swim’ te houden. We willen niet het gevoel geven dat we een ‘evenement’ organiseren in tijden van corona”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. “We zijn de komende dagen ook wat voorzichtiger, met het mogelijke onweer. We willen de mensen nu vooral veilig laten zwemmen en niet het onderste uit de kan halen. Maar we nemen de feedback van de mensen zeker mee. Het is alvast positief dat zo veel mensen terug willen komen zwemmen. Misschien kan het wel al bij een volgende hittegolf”, aldus Elewin Werbrouck.