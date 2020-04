Geen Kortrijk Drumt op 20 juni: “Uitstel is geen afstel” Peter Lanssens

16 april 2020

10u16 42 Kortrijk Kortrijk Drumt op zaterdag 20 juni aan de verlaagde Leieboorden is geannuleerd. Het spektakel zou duizenden bezoekers lokken en valt onder de massa-evenementen, die tot eind augustus verboden zijn in ons land. “Maar uitstel is geen afstel”, verzekert meester-drummer Gino Kesteloot (56).

Veel muziekliefhebbers keken uit naar Kortrijk Drumt, aan de Broeltorens. “De emoties liepen hoog op woensdagavond, mijn vrouw Mieke Cuypers was helemaal in tranen”, zegt Gino Kesteloot van Drumsessies Gino Kesteloot in Heule. “Maar toch blijven we strijdvaardig. Er is een kleine kans op een Kortrijk Drumt op zaterdag 5 september, tijdens de septemberbraderie. Indien dat niet lukt, wordt het een Kortrijk Drumt in juni 2021. Al het drukwerk is al klaar. We gaan gewoon een nieuwe datum op het drukwerk kleven. En we gaan later ook 1.200 stickers verspreiden met de nieuwe datum op. Je zal die sticker op je auto kunnen kleven. Om Kortrijk Drumt een hart onder de riem te steken. Onze gezondheid gaat boven alles. Maar het is hard, na een jaar voorbereiden.”

Niet naar Brazilië in augustus?

Ook de volgende shows van Kortrijk Drumt zijn geannuleerd: de drummers zijn niet te zien op dinsdag 21 juli op de nationale feestdag in Brussel en op donderdag 6 augustus op de camping van Alcatraz. Want het metalfestival op het terrein achter sportcampus De Lange Munte is geschrapt dit jaar. “Niet getreurd, we zijn in 2021 wel van de partij op de nationale feestdag in Brussel en op Alcatraz”, benadrukt Gino Kesteloot.

Tot slot: de reis van 42 drummers naar Brazilië, om er op 16 augustus deel te nemen aan het spektakel Orquestra de Baterias, is onzeker. “We weten niet of we naar Brazilië mogen vliegen. Indien het niet mag, stellen we ook ons optreden in Florianópolis naar 2021 uit”, besluit Gino Kesteloot. Alle sponsors blijven Kortrijk Drumt trouw, in deze moeilijke omstandigheden. Hoofdsponsor is accountants- en auditkantoor Vandelanotte.