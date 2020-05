Geen groots feest? Dan maar een symbolisch bedankje om Dag van de Arbeid te vieren Joyce Mesdag

01 mei 2020

14u39 8 Kortrijk Vlaams parlementslid Maxim Veys en schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (allebei sp.a) hebben naar aanleiding van de Dag van de Arbeid Debby Nuttin (40) in de bloemetjes gezet.

Debby werkt als zorgkundige in woonzorgcentrum Ter Melle in Heule. “De Dag van de Arbeid is zo’n beetje ‘onze’ feestdag en dat tonen we normaal met grootse feesten”, zegt Veys. “Door de coronacrisis gaat dat nu niet. Daarom zet onze partij over heel Vlaanderen leden in de bloemetjes die wat erkenning verdienen. Wij kiezen voor Debby, omdat ze keihard werkt in een woonzorgcentrum en het net zoals veel van haar collega’s niet gemakkelijk heeft.”

Debby kon de erkenning wel waarderen. “Het zijn inderdaad lastige dagen”, zegt ze. “Vooral mentaal wat mij betreft. We doen altijd ons uiterste best voor onze bewoners en hun familie, dus het doet pijn als we zien hoe lastig ze het zelf hebben nu ze elkaar niet meer kunnen zien.”

Ook het jaarlijkse gratis 1 meifestival, georganiseerd door sp.a, ABVV en Bond Moyson, is geannuleerd. Daarom organiseert het festival een live dj-set van Uncle Ben (Asfalt) om 20 uur via Facebook.