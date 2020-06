Geen gratis mondmaskers meer voor bezoekers AZ Groeninge Joyce Mesdag

29 juni 2020

15u27 50 Kortrijk Vanaf woensdag moeten bezoekers een eigen mondmasker meebrengen naar AZ Groeninge. Er zullen geen gratis mondmaskers meer beschikbaar zijn. “De verplichting geldt voor iedereen”, klinkt het in een persmededeling. “Wie naar het ziekenhuis komt voor een consultatie, een opname of op bezoek komt als partner in zorg, moet dus een eigen mondmasker opzetten.”

Voor mensen die geen mondmasker mee hebben, zijn er voldoende mogelijkheden om ter plaatse nog een mondmasker te kopen, zo klinkt het verder. “Dat kan aan een van de automaten in de inkomhal, in de vestiging van Carrefour op de ziekenhuissite of bij de apotheek Galerij Groeninge. In onze vestiging aan de Reepkaai zijn mondmaskers te koop aan de automaat in de onthaalruimte.”

De voorbije maanden kregen alle bezoekers een gratis mondmasker aangeboden aan de ingang, maar dat zal dus niet meer het geval zijn. “Veel patiënten en bezoekers brengen momenteel nog geen eigen mondmasker mee waardoor we dagelijks heel wat mondmaskers moeten uitdelen”, zegt Annelies Feys, persverantwoordelijke bij AZ Groeninge. “Aangezien elke inwoner intussen een stoffen mondmasker kreeg via de gemeente en/of de overheid, beslisten we ons beleid te wijzigen om op die manier de voorraad chirurgische mondmaskers zo hoog mogelijk te houden.”

Bezoekregeling iets versoepeld

Daarnaast wordt de bezoekregeling voor partners in zorg iets versoepeld. “Sinds 2 juni kon een patiënt één partner in zorg laten registeren om op bezoek te komen. Vanaf woensdag 1 juli zijn meerdere partners in zorg welkom. De partners in zorg kunnen elke dag afwisselend langskomen. Het bezoek duurt maximum één uur. Bezoekers moeten de hygiënevoorschriften en voorwaarden strikt naleven. Dat gaat over het dragen van een mondmasker, het ontsmetten van de handen en voldoende afstand houden. Voor Covid-19-patiënten is bezoek niet mogelijk. Uitzonderingen voor patiënten in kritieke toestand blijven mogelijk na overleg met de verantwoordelijke arts.”