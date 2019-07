Geen gewonden bij ongeval op kruispunt Alexander Haezebrouck

Op het kruispunt van de Baliestraat met de abdijmolenweg in Marke botsten vrijdagmorgen omstreeks 10 uur twee auto’s met elkaar. Het ongeval gebeurde nadat één van de bestuurders geen voorrang verleende aan de andere. Beide auto’s raakte zwaar beschadigd aan de zijkant en de bumper. Gelukkig raakte niemand gewond. Even was er paniek omdat gedacht werd dat een auto begon te roken, maar het bleek om poeder te gaan die was vrijgekomen nadat de airbag was open gegaan.