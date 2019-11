Geen genade meer voor 22-jarige cocaïnedealer, na drie veroordelingen: twee jaar cel LSI

18 november 2019

14u44

Bron: LSI 3 Kortrijk Een 22-jarige jongeman uit Kortrijk is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar en een boete van 16.000 euro voor de verkoop van cocaïne. De rechter tilde er vooral zwaar aan dat hij nog maar pas uit de cel was na een eerdere zware veroordeling voor drugshandel toen hij gewoon opnieuw drugs begon te dealen, puur voor het geldgewin.

Exotische reizen met prostituees en gehuurde luxewagens. De kiekjes op sociale media lieten geen twijfel bestaan over het plezier en vertier waarmee negen jongemannen uit de Kortrijkse regio hun dagen vulden. In juni 2018 kwam echter een einde aan de pret, tijdens een gecoördineerde actie van de politie. Tien jongemannen, onder wie ook één minderjarige werden opgepakt. Ze werden allemaal beschuldigd van grootschalige handel in cocaïne en cannabis. Op het proces volgden stevige straffen. Adel Mikhail uit Kortrijk kreeg toen 42 maanden celstraf, waarvan 20 maanden effectief. Op 15 mei werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. Nauwelijks enkele weken later verdween hij al opnieuw achter tralies. Hij trok de aandacht van de politie toen hij achter het stuur zat van een luxueuze Mercedes met Duitse nummerplaat. Toen de inspecteurs aanstalten maakten om het voertuig te controleren, stoof hij weg. Een achtervolging waarbij snelheden tot 180 kilometer per uur werden gehaald eindigde in Harelbeke. De jonge Kortrijkzaan werd in de boeien geslagen en zit nu nog altijd in de cel. De politie zocht en vond het zakje met 81 gram cocaïne dat hij tijdens de dolle rit uit het raam had gegooid. “De vorige veroordelingen hebben niets veranderd of opgeleverd”, stelde de rechter in zijn vonnis vast.