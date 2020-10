Geen gemeenteraad in zaal Depart, Vlaams Belang boos: “Waarom kan optreden hier dan wel?” Peter Lanssens

13u00 1 Kortrijk De gemeenteraad van maandag 12 oktober vindt vanaf 19 uur niet in zaal Depart op het Mandelaplein plaats, zoals met de vorige raad in september wel het geval was. De gemeenteraad verloopt weer digitaal omdat de coronacijfers snel verslechteren. “ De gemeenteraad van maandag 12 oktober vindt vanaf 19 uur niet in zaal Depart op het Mandelaplein plaats, zoals met de vorige raad in september wel het geval was. De gemeenteraad verloopt weer digitaal omdat de coronacijfers snel verslechteren. “ Maar waarom kan een concert hier dan wel, in zaal Depart? ”, vraagt fractieleider Wouter Vermeersch van Vlaams Belang zich af.

Bij het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA klinkt het dat ze het goede voorbeeld willen geven, nu thuiswerk weer meer nadrukkelijk de norm is. De gemeenteraadsleden blijven dus thuis, om daar de raad te volgen en digitaal tussen te komen, indien gewenst. Vlaams Belang wil tekst en uitleg van gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints (Team Burgemeester): “Een voorstelling in Depart, waarbij enkele honderden mensen schouder aan schouder en knie aan rug zitten, kan wel. Maar 41 raadsleden op een veilige afstand van zeker anderhalve meter van elkaar, op een gemeenteraad in Depart, kan niet. We vragen ons af waarom. Maar we krijgen geen antwoord”, zegt Wouter Vermeersch.

Wie de raad straks live wil volgen, kan dat via www.kortrijk.be/gemeenteraad-live-volgen.