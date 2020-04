Geen enkele besmetting bij medewerkers kinderopvang en thuisdiensten Zorg Kortrijk Alexander Haezebrouck

30 april 2020

19u23 0 Kortrijk Alle personeelsleden van de kinderopvang, medewerkers van de technische diensten en medewerkers van de thuisdiensten Zorg Kortrijk hebben negatief getest op het coronavirus. Zij werden getest in navolging van alle medewerkers in woonzorgcentra waarbij 2,9 procent van het personeel en medewerkers positief testte.

Deze keer werden 27 medewerkers van de kinderopvang, 44 medewerkers van de thuiszorg zoals maaltijdbedelers, poetshulpen aan huis en thuiszorg en 14 medewerkers van de technische diensten getest op het coronavirus Covid-19. Uit de testen blijkt dat niemand van hen besmet is met het virus. “Ook de besmettingsgraad van onze medewerkers en bewoners van de woonzorgcentra lag met 2,9 procent vier keer lager dan het gemiddelde in België”, zegt schepen Philippe Decoene (sp.a). “Nadat ons ander personeel werd getest, gaan we vanaf nu opnieuw bewoners en medewerkers van onze woonzorgcentra testen. Die testperiode loopt tot en met 8 mei.”