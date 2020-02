Geen carnaval in Venetië door coronavirus? Wel gemaskerd dansfeest in Heule Peter Lanssens

25 februari 2020

12u04 0 Kortrijk Het carnaval in Venetië in Italië is afgelast, in een poging om te voorkomen dat het coronavirus zich daar verder blijft verspreiden. “Wij bieden een waardig alternatief, met ons evenement ‘De Venetiaanse Verleiding’”, zegt Nancy Geeroms van de Confrérie De Griffioen.

De vereniging sluit de carnavalsperiode in onze regio op zaterdag 29 februari feestelijk af met een Carnevale Veneziano. Het gemaskerd dansfeest vindt plaats in OC De Vonke in Heule. Het omvat vanaf 19 uur een aperitief met diverse animaties binnen het thema carnaval en optredens van dj Zaki om 21.30 uur en dj De Wilde Vogel om 23.30 uur. De dresscode is ‘Venetian chic’. Met andere woorden: dos je volledig in het thema uit. Een masker is verplicht en kan ook aan de ingang verkregen worden. Een kaart kost 15 euro (Italiaans aperitief inbegrepen) of 25 euro (Italiaans aperitief en fijne selectie antipasti inbegrepen). Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van Confrérie De Griffioen of mail naar confreriedegriffioen@gmail.com, met vermelding van het aantal kaarten.