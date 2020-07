Geen BK Savatteschieten in Marke: “Jullie en onze gezondheid primeert” Peter Lanssens

29 juli 2020

14u35 3 Kortrijk Het negende Belgisch kampioenschap Savatteschieten, op zondag 6 september aan café ’t Schuttershof in Marke, is geannuleerd. De reden is de heropflakkering van het coronavirus en de strengere maatregelen.

“Een heel moeilijke beslissing, vanuit ons hart, in het belang van jullie en onze gezondheid. Want deze gaat toch nog steeds boven alles”, melden de organisatoren op de Facebookpagina van het evenement. “Wij hadden voor jullie een coronaproof BK Savatteschieten voorbereid. Maar wegens de laatste ontwikkelingen en cijfers zien wij ons genoodzaakt om toch te annuleren. We bedanken al onze sponsors en ’t Schuttershof voor alles en hopen op een nieuwe kans volgend jaar, wanneer we hopelijk samen voor een nieuwe mooie editie kunnen gaan. Zorg vooral voor jezelf en je naasten in deze moeilijke periode”, aldus de organisatoren. Bedoeling is om tijdens de wedstrijd je pantoffel zo ver mogelijk weg te trappen.