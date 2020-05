Geen Biënnale Interieur in 2020 in Xpo: “Best mogelijk dat er nog andere beurzen naar 2021 uitwijken” Peter Lanssens

19 mei 2020

16u51 1 Kortrijk Geen Biënnale Interieur dit jaar in Kortrijk Xpo en in het stadscentrum. De editie 2020 van de tweejaarlijkse topbeurs schuift op naar het najaar van 2021. “De impact van de coronacrisis op een vijfdaags interieurfeest met 50.000 bezoekers is te groot om dit najaar al een succesvolle editie te garanderen”, zegt CEO Jo Libeer. “Ik sluit niet uit dat er nog andere beurzen naar 2021 uitwijken in Xpo”, zegt Saskia Soete de Boosere, algemeen directeur van Xpo.

De organisatoren van de Biënnale Interieur schrappen de editie in oktober dit jaar. De topbeurs schuift een jaar op, naar 21 tot en met 25 oktober 2021. De Biënnale Interieur is goed voor een kleine vijfhonderd (internationale) exposanten. “We zaten midden maart vlak voor de start van de lockdown al aan een bezettingsgraad van zo’n 65 procent, voor deze editie. Maar daarna schreef er zich geen enkel bedrijf meer in”, vertelt Jo Libeer.

“Er heerst onzekerheid in de sector en investeringen worden uitgesteld. We hinkten lang op twee gedachten: in 2020 organiseren of uitstellen naar 2021? Maar als de markt twijfelt, mag je de bedrijven niet opjagen en moet je aan hun kant staan. We negeren de signalen niet die we van internationale meubelfabrikanten, toonaangevende ontwerpers en ‘thought leaders’ krijgen. Er is daar eensgezindheid over in de raad van bestuur van de Biënnale Interieur. We gaan ons nu met nog meer motivatie voorbereiden op een topeditie in 2021. Vanaf nu houden we Interieur trouwens altijd in de onpare jaren. De editie na 2021 zal dus niet in 2022 zijn, maar in 2023.”

Als de markt twijfelt, mag je de bedrijven niet opjage en moet je aan hun kant staan. We negeren de signalen niet die we krijgen van internationale meubelfabrikanten en toonaangevende ontwerpers. CEO Jo Libeer

Meubilair vastnemen

De Biënnale Interieur is niet de enige topbeurs die opschuift. Ook andere topbeurzen in dezelfde sector doen dat, zoals in Milaan en Amsterdam. “We springen flexibel met de situatie om en kijken hoopvol naar de toekomst”, zegt Jo Libeer. Of de Biënnale Interieur er hetzelfde zal uitzien in post-coronatijden in 2021, met een intens professioneel programma en naast Xpo ook een uitgebreid stadsfestival, is af te wachten. “Het blijft sowieso relevant om de Biënnale Interieur in beurshallen te organiseren”, vindt Jo Libeer.

“De mensen willen elkaar blijven zien en in de woonwereld is het toch altijd interessant om bijvoorbeeld meubilair ook echt te kunnen vastnemen. Misschien gaan we het wel op een andere manier moeten tonen of doen, of de openingsuren wat meer spreiden. Aan dat proces zal nu grondig gewerkt worden. We krijgen er een jaar bij om een inhoudelijk zeer sterke Biënnale te presenteren in 2021”, besluit Jo Libeer. In het najaar van 2020 zal wel voor de vijftiende keer de prijs voor de Belgische designer van het jaar al uitgereikt worden.

Nationale Veiligheidsraad

Geen Biënnale Interieur dit jaar betekent ook slecht nieuws voor de al zwaar getroffen hotels en handels- en horecazaken in Kortrijk. Of er nog meer beurzen in Xpo worden uitgesteld naar 2021, valt af te wachten. “Het moet onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn om op een veilige manier beurzen te houden”, zegt Saskia Soete de Boosere, algemeen directeur van Xpo. “We wachten op instructies van de Nationale Veiligheidsraad. Wellicht komen die er op 8 juni, voor de hele evenementensector. Het is ook nog af te wachten in welke mate beursorganisatoren kunnen en willen volgen. Het is dus nog onduidelijk hoe het beursseizoen er zal uitzien in het najaar. Ik sluit zeker niet uit dat er nog beurzen gaan uitgesteld worden naar 2021, maar we leven op hoop.”