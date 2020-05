Geen Biënnale Interieur in 2020 in Kortrijk (Xpo), editie schuift op naar najaar 2021 Peter Lanssens

19 mei 2020

Geen Biënnale Interieur dit jaar in Kortrijk Xpo en in de stad zelf. De editie 2020 van de tweejaarlijkse topbeurs schuift op naar het najaar van 2021. “De impact van de coronacrisis op een vijfdaags interieurfeest met 50.000 bezoekers is te groot om dit najaar al een succesvolle editie te garanderen”, zegt CEO Jo Libeer. Straks meer.