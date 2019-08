Geen betonstop? Graffitispuiters revolteren in Kortrijk Peter Lanssens

14 augustus 2019

Er komt geen betonstop, maar een bouwshift waarbij maximaal de open ruimte wordt gevrijwaard. Dat staat in de startnota van Bart De Wever (N-VA), voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen met ook Open Vld en CD&V. ‘We kiezen voor kernversterking en kwalitatieve verdichtingen’, is onder meer in de startnota te lezen. Daar gaat niet iedereen mee akkoord in Kortrijk. Want onbekenden brachten graffiti aan op reclameborden van residentieel woonproject Liebaertshof. Wellicht omdat ze van mening zijn dat de 42 toekomstige appartementen - in residenties Julien en Marie verdeeld – het zicht zullen verpesten op de hoek van de oude Leiearm, de Ijzerkaai aan de skatebowl en de Liebaertlaan. De bouw start in het najaar. Het ontwerp van Liebaertshof, in een lichtgrijze breuksteen en zwart aluminium schrijnwerk, is van de hand van Project Architects uit Knokke. De flats krijgen veel lichtinval, ruime leefruimtes en mooie terrassen. Het project van investeerder Dumobil omvat ook 52 garageplaatsen en 83 ondergrondse fietsenstalplaatsen. Bovengronds komen 14 bezoekersparkeerplaatsen. Verder voorzien: een openbare doorsteek voor fietsers en voetgangers, als vlotte verbinding tussen de Ijzerkaai en het Guido Gezellepad. De appartementen zijn in de loop van 2022 instapklaar.