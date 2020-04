Geen besmettingen bij personeel van woonzorgcentrum Sint-Vincentius Peter Lanssens

27 april 2020

16u47 20 Kortrijk De 161 medewerkers van woonzorgcentrum Sint-Vincentius op de Houtmarkt en alle Sint-Vincentius personeelsleden van de thuiszorg in de assistentieflats testten negatief op Covid-19.

“De medewerkers van ons woonzorgcentrum werden op vraag van de overheid getest. We lieten op eigen initiatief ook de medewerkers van onze thuiszorg in de assistentiewoningen mee testen”, zegt directeur Eveline Breye. “Het resultaat is zeer goed: 161 op 161 negatief op Covid-19. We blijven wel heel alert. Door altijd het juiste beschermingsmateriaal te gebruiken en in te zetten op een goeie handhygiëne. Hopelijk verloopt vanuit de overheid ook het testen van onze bewoners nu vlot. We verwachten die testen zeker de eerstkomende weken.”