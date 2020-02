Geen alcoholslot ondanks 3,75 promille achter het stuur LSI

13 februari 2020

15u50

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 52-jarige automobiliste uit Kortrijk is door de politierechtbank veroordeeld tot een maand rijverbod en een boete van 800 euro. Ze kon met 3,75 promille alcohol achter het stuur geklist worden. “De recordhoudster van deze zitting. Ik ben wat van mijn melk door zo’n hoog percentage”, aldus de openbare aanklager.

De politie van de zone Vlas merkte de wagen van Tanja G. op 9 februari 2019 in Bissegem (Kortrijk) op omdat ze bijna volledig aan de linkerkant van de weg reed. Toen de vrouw de patrouille zag, slaagde ze er wel opnieuw in langs de juiste kant van de weg te rijden. Maar toen de politie haar langs de kant zette, slaagde ze er ook nog in tijdens het parkeren een vuilnisbakje te raken. Ze moest haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Omdat het haar eerste veroordeling voor alcoholintoxicatie is, ontsnapte ze aan een alcoholslot.