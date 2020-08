Geen 6 uren van Kortrijk dit najaar, autorally schuift naar eind november 2021 op Peter Lanssens

26 augustus 2020

16u33 18 Kortrijk De 28ste editie van de 6 uren van Kortrijk verhuist naar 27 en 28 november 2021. Autostal Groeninghe beslist om de rally dit jaar niet te organiseren. De corona pandemie ligt aan de basis.

“De huidige coronamaatregelen en de onduidelijke vooruitzichten maken het voor Autostal Groeninghe bijzonder moeilijk om een evenement te organiseren”, zegt woordvoerder Sandro Delaere. “De unieke totaalbeleving met veel ambiance, optredens en activiteiten zit in het DNA van de 6 uren, maar de huidige voorschriften maken die vertrouwde succesformule niet mogelijk. Daarnaast respecteren we de keuze van het stadsbestuur om tot eind dit jaar geen grote evenementen meer te organiseren. De 6 uren was vorig jaar, op de Urban Cross na, het grootste najaarsevenement van Kortrijk.”

“We danken alle partners, de betrokken diensten en de stadsbesturen van Kortrijk, Moeskroen en Menen voor hun inzet tijdens de voorbereidingen. Autostal Groeninghe had heel wat verrassingen en nieuwigheden in petto. Die inspanningen gaan niet verloren en neemt de organisatie naar 2021 mee. Om er dan opnieuw een topeditie van te maken. Afspraak op 27 en 28 november 2021.”