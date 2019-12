Gebruik Mobit-deelfiets en steun Fietsersbond: “Er vallen te veel fietsslachtoffers” Peter Lanssens

Wie tijdens De Warmste Week een groene deelfiets van Mobit gebruikt, steunt de Fietsersbond. De inkomsten van alle ritten in Kortrijk van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december gaan integraal naar de vzw. De Mobit fietsen worden er massaal voor naar de stationsbuurt en randparkings herverdeeld. Zodat bezoekers de laatste kilometer ook met een Mobitfiets kunnen afleggen. “Er vielen het afgelopen jaar weer te veel fietsslachtoffers”, klinkt het bij Mobit. “Elke traject dat je met de fiets aflegt, moet van begin tot eind veilig en comfortabel worden. Voorkomen is beter dan genezen. Vzw Fietsersbond werkt daar aan, want elk slachtoffer is er één te veel.”