Gastronomische restaurants Marcus, Vol-Ver en Castor behouden Michelinster, Berto valt weg Peter Lanssens & Alexander Haezebrouck

18 november 2019

14u22 3 Kortrijk De uitreiking van de Michelinsterren maandagnamiddag op de horecabeurs in Gent leverde in onze regio geen verrassingen op. Castor in de Kortrijkseweg (N43) in Beveren-Leie, Vol-Ver in de Watervalstraat in Marke en Marcus in de Kleine Klijtstraat in Deerlijk behouden hun ster. Berto in de Holstraat in Waregem valt weg. Dat is logisch, want zaakvoerders David Bertolozzi (41) en zijn echtgenote An Kint (44) kondigden twee maanden geleden de sluiting van hun sterrenzaak aan.

David Bertolozzi en An Kint deden dat omdat ze geen geschikt personeel meer vinden dat bekwaam is om in een sterrenzaak mee te draaien. Het koppel runt wel nog met volle goesting hun andere succesvolle zaak: Bistro Berto in het Regenboogstadion. Waar het culinair ietsje losser mag. Terug naar de Michelinsterren. Marcus blijft de kroon spannen. Het is voor Gilles Joye en zijn echtgenote Heike Dedecker al de dertiende keer dat ze een Michelinster in de wacht slepen. Castor en Vol-Ver vallen voor de vierde keer op rij in de prijzen. Wat wel opvalt: onze regio kent steeds minder sterrenzaken. Vorig jaar viel sterrenrestaurant Table d’Amis al weg. Chef-kok Matthieu Beudaert ging net zoals zijn collega Bertolozzi nu voor een iets laagdrempeliger concept: Beudaert in de oude dekenij op het Sint-Maartenskerkhofplein in Kortrijk.