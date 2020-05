Gasstraat op Overleie twee maanden dicht door werken Peter Lanssens

07 mei 2020

De Gasstraat op Overleie is van dinsdag 12 mei tot en met vrijdag 10 juli onderbroken voor verkeer. De firma DME Environmental Contractors uit Zwijndrecht voert er tijdens die periode werken uit. Het gaat over een laatste reeks saneringen ter hoogte van de voormalige Gassite, in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam). De Gasstraat is tijdens de werken onderbroken in een zone tussen de Rekollettenstraat en Noordstraat.