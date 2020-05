Gasontsnapping nadat arbeiders lagedrukleiding raken Alexander Haezebrouck

04 mei 2020

18u08 0

In de Abdis Erkastraat in Marke ontstond maandagmiddag omstreeks 12.30 uur een gaslek. Arbeiders raakten bij graafwerken een lagedrukleiding aan een woning. De brandweer snelde ter plaatse om de situatie te beveiligen. Uiteindelijk was het wachten op Eandis om het gaslek opnieuw te dichten. Het ging om een lagedrukleiding waardoor de impact op de omgeving erg beperkt bleef.