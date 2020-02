Gaslek in stationsbuurt Kortrijk: perimeter van 100 meter, 30-tal mensen geëvacueerd VHS

17 februari 2020

10u54 2 Kortrijk De stationsbuurt van Kortrijk is maandagvoormiddag opgeschrikt door een gaslek. Dat ontstond tijdens graafwerken vlakbij de voormalige kluifrotonde Appel. Een dertigtal mensen is geëvacueerd, na drie kwartier was het grootste gevaar geweken.

Ter hoogte van werken aan de kluifrotonde in de Zandstraat, waar een autotunnel wordt aangelegd, wers een middendrukleiding geraakt. De brandweer snelde ter plaatse, er werd een perimeter van 100 meter ingesteld. In die omgeving moesten alle bewoners hun huis of flat verlaten, ook enkele kantoren en horecazaken werden ontruimd. De geëvacueerden konden terecht in Miras, school voor volwassenenonderwijs op het Nelson Mandelaplein. Na ongeveer drie kwartier slaagde men erin om de toevoerleiding af te sluiten zodat er niet langer gas kon ontsnappen. Het is nu wachten op de definitieve herstelling van het lek.

Stapsgewijs terugkeren

Na het oplijsten van de adressen van alle geëvacueerden zal de brandweer een controle uitvoeren om zeker te zijn dat zich geen gas heeft opgehoopt in de panden in de buurt. Waar dat niet het geval is, kunnen de bewoners terugkeren.