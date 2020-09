Gaslek bij boring voor plaatsing tuinomheining in Aalbeke LSI

03 september 2020

18u43

Bron: LSI 0 Kortrijk In Aalbeke (Kortrijk) is donderdagavond een gaslek ontstaan bij boringswerken voor de plaatsing van een paal van een tuinomheining. De brandweer kon het lek samen met Fluvius dichten.

Voor de plaatsing van een tuinomheining van een woning op de hoek van Bijstert en de Luingnestraat in Aalbeke moest een aannemer op de rooilijn tussen de tuin en het voetpad enkele palen in de grond boren. Plots liep het fout toen een boring een gasleiding raakte. Gevaar voor ontploffing was er niet meteen aangezien het een leiding op lage druk betrof. Veiligheidshalve sloten de toegesnelde brandweer en Fluvius toch het kruispunt een tijdje af voor het verkeer. Tijdens de herstellingswerken moesten enkele gezinnen in de buurt het zonder gas doen.