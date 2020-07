Gaslek bij Basic Fit blijkt eigenlijk probleem met verwarmingsinstallatie VHS

25 juli 2020

13u32 0 Kortrijk De brandweer rukte zowel vrijdagnacht als zaterdagvoormiddag uit naar de vestiging van Basic Fit op de Engelse Wandeling in Kortrijk. Twee keer was er sprake van een gaslek maar uiteindelijk bleek dat niet zo.

Via een alarmcentrale liep zaterdagmorgen iets na 1 uur bij de hulpdiensten een melding binnen van een gaslek bij Basic Fit in Kortrijk. De blussers repten zich naar de Engelse Wandeling maar raakten het gebouw niet binnen. Een slotenmaker werd opgetrommeld. Tijdens een rondgang in het gebouw werd echter geen gaslek gevonden. Zaterdagmorgen rond 9.30 uur liep echter een nieuwe melding binnen. Bij aankomst van de brandweer hadden de verantwoordelijken preventief iedereen geëvacueerd. Maar opnieuw was er geen sprake van een gaslek. Wel kwam men tot de ontdekking dat er een probleem was met de verwarmingsinstallatie. Een vakman werd gebeld om het euvel te verhelpen.